Американские истребители-"невидимки" пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство около границ РФ, были обмануты российскими комплексами ПВО С-300, разработанными ещё в СССР.
Как рассказали пилоты самолётов, даже самые современные радары не смогли распознать российские противовоздушные системы в Калининграде.
"Мы увидели SA-20 (С-300 по кодификации Пентагона и НАТО — Прим. ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", — цитирует лётчика издание AirForceTimes.
Пилот уверен, что подобный "обманный" манёвр был совершён цифровой системой С-300, которая позволяет скрывать комплекс ПВО от обнаружения.
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