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AirForceTimes: российские комплексы ПВО С-300 обманывают радары новейших F-35 ВВС США

0:49
Силовые структуры

Американские истребители-"невидимки" пятого поколения F-35 Lightning II, патрулирующие воздушное пространство около границ РФ, были обмануты российскими комплексами ПВО С-300, разработанными ещё в СССР.

AirForceTimes: российские комплексы ПВО С-300 обманывают радары новейших F-35 ВВС США

Как рассказали пилоты самолётов, даже самые современные радары не смогли распознать российские противовоздушные системы в Калининграде.

"Мы увидели SA-20 (С-300 по кодификации Пентагона и НАТО — Прим. ред.), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", — цитирует лётчика издание AirForceTimes.

Пилот уверен, что подобный "обманный" манёвр был совершён цифровой системой С-300, которая позволяет скрывать комплекс ПВО от обнаружения.

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Будущее оружие ВВС США: F-35, ударные беспилотники, и роботы грузчики!
Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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