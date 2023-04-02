ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Сети появилось видео, снятое украинским военнослужащим. На нём запечатлён прилёт российского снаряда, который стал причиной гибели одного из членов подразделения ВСУ. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Форпост".
Предполагается, что отряд украинской армии был неожиданно обнаружен военными ВС РФ. Российские военные открыли огонь из артиллерии по позициям ВСУ.
После одного из прилётов военнослужащий киевского режима сообщил, что его товарищ был ранен, однако вскоре бойцы поняли, что их сослуживец погиб.
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