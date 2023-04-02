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Военнослужащий ВСУ заснял на камеру смертельный прилёт снаряда ВС РФ по его сослуживцу

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Силовые структуры

ВС РФ продолжают спецоперацию на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. В Сети появилось видео, снятое украинским военнослужащим. На нём запечатлён прилёт российского снаряда, который стал причиной гибели одного из членов подразделения ВСУ. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Форпост".

Предполагается, что отряд украинской армии был неожиданно обнаружен военными ВС РФ. Российские военные открыли огонь из артиллерии по позициям ВСУ.

После одного из прилётов военнослужащий киевского режима сообщил, что его товарищ был ранен, однако вскоре бойцы поняли, что их сослуживец погиб.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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