Генерал Гурулёв: главной задачей Лапина станет обеспечение сил ВС РФ перед наступлением ВСУ

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обязанностью генерал-полковника Александра Лапина станет обеспечение российской армии вооружением и техникой в преддверии наступления ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Такое заявление сделал генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

"Его задача основная — это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, которое есть. У него точно задача не проведение спецоперации. Его задача именно обеспечение", — подчеркнул Гурулёв в разговоре с URA.RU.

Ранее СМИ сообщили о переводе начальника главного штаба сухопутных войск РФ Александра Лапина на передовую. Соответствующее распоряжение сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

О том, что Лапину придётся заниматься решением организационных вопросов, касающихся сухопутных войск ВС РФ, ранее уже рассказывал Генерал-майор Николай Тутрин.

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