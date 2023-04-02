Владлен Татарский убит подло, по-другому террористы Киева не могут

Об убийстве военкора Владлена Татарского высказался врио главы ДНР Денис Пушилин.
Напомним, взрыв произошёл во время творческого вечера журналиста в кафе Санкт-Петербурга
"Убит подло. По-другому террористы не могут. Киевский режим — террористический режим. Погиб большой патриот Донбасса и России — военный корреспондент Максим Фомин, больше известный под псевдонимом Владлен Татарский", — в частности, заявил Пушилин.
У Владлена была весьма непростая судьба, но уважение соратников заслужил, потому что жил ради справедливости, отмечает ополченец.
В результате взрыва пострадали 25 человек, в больницу доставили 19 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту.
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