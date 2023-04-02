Сладков о появлении миротворцев ООН на Украине: это невозможно без нашего разрешения

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине появление "миротворцев" ООН невозможно, поскольку без согласия РФ такая акция будет означать объявление войны.

Об этом сообщил российский военкор Александр Сладков.

"Они здесь не нужны. Это будет объявление войны, если они зайдут без нашего разрешения. Нас принуждать к миру? У нас ядерное оружие, куда нас принуждать. Так не может быть", — в эфире своего видеоблога сказал военный корреспондент.

По его словам, такая форма миротворчества будет всего только бесполезным затягиванием конфликта. И если ООН хочет поддержать мир, то она должна между Киевом, Москвой и Вашингтоном обеспечивать систему переговорного процесса.

А затяжка мира России не нужна, и она никогда не даст согласие на присутствие западных миротворцев, подытожил Александр Сладков.