Военнослужащие, находящиеся в Авдеевке в составе 53-й отдельной механизированной бригады войск Украины, заявили о неизбежности катастрофы и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки подразделения.
Появилось видеообращение солдат. Так как ВС РФ уже захватили Красногоровку и вошли в Авдеевку, у бойцов ВСУ нет возможности отражать атаки из-за отсутствия необходимого снаряжения. Они испытывают дефицит снарядов, оружия, медицинских аптечек, еды. Половина бригады уже уничтожена, а командование бросило своих подчинённых.
Военные сообщили о нахождении в очень тяжёлых условиях. Видео опубликовано в Telegram-канале военкоров "Русской весны".
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