РВ: военные 53-й бригады ВСУ заявили, что войска ВС РФ взяли Красногоровку и вошли в Авдеевку

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие, находящиеся в Авдеевке в составе 53-й отдельной механизированной бригады войск Украины, заявили о неизбежности катастрофы и призвали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного срочно вывести с фронта остатки подразделения.

Появилось видеообращение солдат. Так как ВС РФ уже захватили Красногоровку и вошли в Авдеевку, у бойцов ВСУ нет возможности отражать атаки из-за отсутствия необходимого снаряжения. Они испытывают дефицит снарядов, оружия, медицинских аптечек, еды. Половина бригады уже уничтожена, а командование бросило своих подчинённых.

Военные сообщили о нахождении в очень тяжёлых условиях. Видео опубликовано в Telegram-канале военкоров "Русской весны".

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