В ВСУ жалуются на потери среди "самых продвинутых пилотов"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев рассказал о потерях среди "наиболее продвинутых лётчиков", которые освоили бы полёты на самолётах F-16 в случае их поступления в ВВСУ.

Ранее Вашингтон заявил, что пока не рассматривает поставку Украине истребителей, а ограничивается вооружением, которое "действительно необходимо ВСУ".

Но ВС РФ постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для воздушного флота Киева, отметил Киев.

"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", — цитирует украинского полковника Владимира Логачева издание "Русская Весна".

По его словам, радары истребителей РФ намного лучше украинских.