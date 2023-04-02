Киев рассказал о потерях среди "наиболее продвинутых лётчиков", которые освоили бы полёты на самолётах F-16 в случае их поступления в ВВСУ.
Ранее Вашингтон заявил, что пока не рассматривает поставку Украине истребителей, а ограничивается вооружением, которое "действительно необходимо ВСУ".
Но ВС РФ постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для воздушного флота Киева, отметил Киев.
"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", — цитирует украинского полковника Владимира Логачева издание "Русская Весна".
По его словам, радары истребителей РФ намного лучше украинских.
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