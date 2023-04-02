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В ВСУ жалуются на потери среди "самых продвинутых пилотов"

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Силовые структуры

Киев рассказал о потерях среди "наиболее продвинутых лётчиков", которые освоили бы полёты на самолётах F-16 в случае их поступления в ВВСУ.

В ВСУ жалуются на потери среди "самых продвинутых пилотов"

Ранее Вашингтон заявил, что пока не рассматривает поставку Украине истребителей, а ограничивается вооружением, которое "действительно необходимо ВСУ".

Но ВС РФ постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для воздушного флота Киева, отметил Киев.

"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", — цитирует украинского полковника Владимира Логачева издание "Русская Весна".

По его словам, радары истребителей РФ намного лучше украинских.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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