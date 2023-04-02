Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По мнению военного журналиста Александра Сладкова, Вооружённые силы РФ не могут продвинуться в Донбассе и увязли в нём по нескольким причинам. Основное препятствие — активное применение артиллерии ВС Украины, которая поражает цели, полученные по данным из НАТО.

"То есть нас артиллерия бьёт и выгоняет с тех позиций, которые мы занимаем. Поэтому мы и Марьинку не можем взять", — приводит слова военкора "ПолитНавигатор".

Сладков выразил недовольство тем, что российские военные вынуждены атаковать противника "в лоб" и продвигаться вперёд. Это приводит к потере контролируемых территорий. По словам эксперта, для успешного наступления должен быть значительный перевес в силах армии РФ.