По мнению военного журналиста Александра Сладкова, Вооружённые силы РФ не могут продвинуться в Донбассе и увязли в нём по нескольким причинам. Основное препятствие — активное применение артиллерии ВС Украины, которая поражает цели, полученные по данным из НАТО.
"То есть нас артиллерия бьёт и выгоняет с тех позиций, которые мы занимаем. Поэтому мы и Марьинку не можем взять", — приводит слова военкора "ПолитНавигатор".
Сладков выразил недовольство тем, что российские военные вынуждены атаковать противника "в лоб" и продвигаться вперёд. Это приводит к потере контролируемых территорий. По словам эксперта, для успешного наступления должен быть значительный перевес в силах армии РФ.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.