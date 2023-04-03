FA: конфликт на Украине продемонстрировал, что США не готовы к войне с Китаем

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американская армия на фоне украинского конфликта столкнулась с дефицитом военной техники, поэтому США не смогут одержать победу в войне на истощение с Китаем, пишет Foreign Affairs.

По мнению обозревателя Сета Джонса, Китай является серьёзной угрозой для Вашингтона, однако из-за надвигающегося кризиса в промышленной сфере американские власти не в силах противостоять Пекину. Автор напомнил, что США продолжают отправлять оружие и боеприпасы киевскому режиму, истощая собственные запасы техники.

"Конфликт на Украине показал, что войны великих держав, особенно войны на истощение, являются промышленными конфликтами", — указал обозреватель.

Как подчеркнул Джонс, на сегодняшний день Вашингтон не готов к вооружённому противостоянию с Пекином.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.