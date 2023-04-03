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FA: конфликт на Украине продемонстрировал, что США не готовы к войне с Китаем

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Силовые структуры

Американская армия на фоне украинского конфликта столкнулась с дефицитом военной техники, поэтому США не смогут одержать победу в войне на истощение с Китаем, пишет Foreign Affairs.

FA: конфликт на Украине продемонстрировал, что США не готовы к войне с Китаем

По мнению обозревателя Сета Джонса, Китай является серьёзной угрозой для Вашингтона, однако из-за надвигающегося кризиса в промышленной сфере американские власти не в силах противостоять Пекину. Автор напомнил, что США продолжают отправлять оружие и боеприпасы киевскому режиму, истощая собственные запасы техники.

"Конфликт на Украине показал, что войны великих держав, особенно войны на истощение, являются промышленными конфликтами", — указал обозреватель.

Как подчеркнул Джонс, на сегодняшний день Вашингтон не готов к вооружённому противостоянию с Пекином.

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Запад приуныл: Россия и Китай создали альтернативу ООН
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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