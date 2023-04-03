Авторов украинского плана по захвату Крымского полуострова ждёт психиатрическая больница. Об этом сообщил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, российские военные готовы в любую минуту защитить полуостров. Он напомнил, что Крым — это неотъемлемая часть России. Политик убеждён: украинским боевикам не удастся проникнуть на эту территорию.
"Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения", — подчеркнул Константинов в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовавший плен "деоккупации" Крыма, распространяет "стратегический бред". Как пояснил глава парламента, жители полуострова хотят и дальше жить в составе России, ведь здесь они чувствуют себя в безопасности.
Ранее Данилов предложил переименовать Севастополь в "Объект номер 6", а позже в Ахтиар.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.