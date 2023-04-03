Константинов: авторов украинского плана деоккупации Крыма ждёт психбольница

Авторов украинского плана по захвату Крымского полуострова ждёт психиатрическая больница. Об этом сообщил руководитель парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, российские военные готовы в любую минуту защитить полуостров. Он напомнил, что Крым — это неотъемлемая часть России. Политик убеждён: украинским боевикам не удастся проникнуть на эту территорию.

"Разве что в смирительных рубашках в специальные лечебные учреждения", — подчеркнул Константинов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовавший плен "деоккупации" Крыма, распространяет "стратегический бред". Как пояснил глава парламента, жители полуострова хотят и дальше жить в составе России, ведь здесь они чувствуют себя в безопасности.

Ранее Данилов предложил переименовать Севастополь в "Объект номер 6", а позже в Ахтиар.

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