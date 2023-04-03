Рогов предложил усилить систему ПВО в Запорожской области из-за частых атак ВСУ

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал к усилению системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе из-за частых атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По его словам, украинские военные стали наносить комбинированные удары, чтобы российские средства ПВО "захлёбывались".

"Усиление системы ПВО никогда не помешает", — отметил Рогов в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что боевики ВСУ, находящиеся в районе Орехова, продолжают бить по Мелитополю.

Ранее Рогов предупредил о подготовке украинской армии к форсированию Днепра и захвату Запорожской атомной электростанции. Как пояснил представитель администрации, Киев перебросил большое количество солдат ВСУ на Запорожское направлении для выполнения этих задач.

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