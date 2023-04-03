Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского, не задержали

Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского Дарью Трепову всё ещё не задержали.
Девушку разыскивают вместе с супругом — Дмитрием Рыловым. Следственные органы подозревают их в соучастии в убийстве военного корреспондента в кафе Санкт-Петербурга.
Об этом сообщает портал "BAZA" и показывает ролик, где Дарья как раз проносит в кафе бюст со спрятанной внутри взрывчаткой. Этот бюст Трепова подарила военкору перед взрывом.
Сейчас в квартире подозреваемой проходят следственные действия, а по месту жительства Треповой задержали неизвестную женщину. Мать подозреваемой ранее была доставлена в отделение СК РФ
Также сообщается, что разыскиваемый муж Дарьи Дмитрий Рылов уже давно покинул Россию.
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