Власти Мелитополя сообщили о взрыве автомобиля в центре города

В центре Мелитополя неизвестные взорвали автомобиль. Силовики устанавливают данные о пострадавших и выясняют обстоятельства ЧП.

Как сообщили в администрации Мелитополя, специалисты экстренных служб уже выехали на место происшествия.

"По предварительной информации, на улице Богдана Хмельницкого в Мелитополе произошёл взрыв автомобиля", — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Мелитополю. Он призвал усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

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