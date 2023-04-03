РИА Новости: артиллеристы РФ уничтожили более 20 боевиков ВСУ под Херсоном

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные РФ с помощью артиллерийских установок нанесли удар по группировке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении, уничтожив более 20 националистов.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Днепр" Романа Кодряна, живая сила и военная техника Украины были поражены во время контрбатарейной борьбы. По его словам, российские артиллеристы атаковали ВСУ в районе Дарьевки и Камышан.

"Безвозвратные потери в живой силе противника составили более 20 человек", — подтвердил Кодрян.

Он добавил, что российским военным удалось уничтожить украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика", а также ангар с вооружением 124-й бригады теробороны ВСУ.

Ранее обозреватель Heute Кристиан Верштюц предупредил о подготовке Киевом наступательной операции с территории Херсонской области в направлении Мелитополя.

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