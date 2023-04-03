РВ: опубликованы кадры последствий точных ударов ВС РФ по местам дислокации ВСУ

Военные корреспонденты опубликовали очередные кадры 18+, которые доказывают высокую точность ударов российской армии по местам дислокации личного состава и военной техники ВСУ.

"Уничтоженная техника и боевики под завалами", — отметили военкоры в Telegram-канале "Русской весны".

Один из украинских военнослужащих надрывным голосом заявил, что их послали в "прекрасное" место. Он продемонстрировал разрушенные стены здания, под которыми оказались автомобили боевиков.

"Вот, посмотрите, "Ланос". Вон какой целенький. Как новый!" — произнёс солдат.

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