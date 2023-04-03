Хакер "Джокер ДНР": сотрудники ГУР Украины организовали убийство Татарского в Петербурге

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Хакер с ником "Джокер ДНР" назвал имена организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Он отметил в Telegram-канале, что получил список причастных к убийству военкора от своих "шпионов" из украинского Минобороны. По его словам, теракт тщательно планировали следующие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины:

Начальник ведомства Кирилл Буданов ;

; Подполковник ГУР Иван Киселёв , который занимается информационно-психологическими операциями;

, который занимается информационно-психологическими операциями; Подполковник ГУР Вячеслав Жданов.

Ранее ветеран СВР Лев Корольков сообщил в интервью Pravda.Ru, что почерк убийства Татарского указывает на украинские спецслужбы. Он убеждён: обычный человек не смог бы самостоятельно изготовить мину замедленного действия.

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