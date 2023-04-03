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Хакер "Джокер ДНР": сотрудники ГУР Украины организовали убийство Татарского в Петербурге

0:53
Силовые структуры

Хакер с ником "Джокер ДНР" назвал имена организаторов теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Хакер "Джокер ДНР": сотрудники ГУР Украины организовали убийство Татарского в Петербурге

Он отметил в Telegram-канале, что получил список причастных к убийству военкора от своих "шпионов" из украинского Минобороны. По его словам, теракт тщательно планировали следующие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины:

  • Начальник ведомства Кирилл Буданов;
  • Подполковник ГУР Иван Киселёв, который занимается информационно-психологическими операциями;
  • Подполковник ГУР Вячеслав Жданов.

Ранее ветеран СВР Лев Корольков сообщил в интервью Pravda.Ru, что почерк убийства Татарского указывает на украинские спецслужбы. Он убеждён: обычный человек не смог бы самостоятельно изготовить мину замедленного действия.

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ЧП в Санкт-Петеребурге. Погиб военкор Владлен Татарский
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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