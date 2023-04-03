В армии Белоруссии по поручению Лукашенко началась проверка боеготовности

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На территории Белоруссии стартовала проверка боевой готовности армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.

По информации ведомства, проверка началась в понедельник, 3 апреля, по поручению белорусского лидера Александра Лукашенко. Отмечается, что она поможет выяснить, смогут ли командиры оперативно управлять подразделениями, если их придётся привести в высшую степень боеготовности.

"Также мероприятия позволят определить готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — сказано в Telegram-канале МО Белоруссии.

За организацию проверки отвечают специалисты Госсекретариата Совета безопасности. Представители Минобороны предупредили жителей Белоруссии о возможных ограничениях на автодорогах и трассах из-за передвижения спецтехники.

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