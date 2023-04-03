На территории Белоруссии стартовала проверка боевой готовности армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны республики.
По информации ведомства, проверка началась в понедельник, 3 апреля, по поручению белорусского лидера Александра Лукашенко. Отмечается, что она поможет выяснить, смогут ли командиры оперативно управлять подразделениями, если их придётся привести в высшую степень боеготовности.
"Также мероприятия позволят определить готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — сказано в Telegram-канале МО Белоруссии.
За организацию проверки отвечают специалисты Госсекретариата Совета безопасности. Представители Минобороны предупредили жителей Белоруссии о возможных ограничениях на автодорогах и трассах из-за передвижения спецтехники.
Ранее военкор Андрей Руденко показал белорусских военнослужащих с шевронами с буквой Z — одним из главных символов российской спецоперации на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.