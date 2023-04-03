МК: Леонков заявил о намерении ВС РФ идти на Краматорск и Славянск

Военный аналитик Алексей Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска (Бахмута). Об этом он сообщил в беседе с "МК".

"С военной точки зрения для нас это один из ключевых объектов на линии обороны противника. Если мы окончательно освободим этот город, то подходим с тыла к Краматорску и Славянску", — отметил эксперт.

Эксперт обратил внимание, что командование Вооружённых сил Украины не раз предлагало оставить этот район. Однако Киев не соглашается. Это связано с тем, что западные союзники контролируют действия ВСУ.

Леонков напомнил, что для НАТО затягивание конфликта идёт в плюс.

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