Военный аналитик Алексей Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска (Бахмута). Об этом он сообщил в беседе с "МК".
"С военной точки зрения для нас это один из ключевых объектов на линии обороны противника. Если мы окончательно освободим этот город, то подходим с тыла к Краматорску и Славянску", — отметил эксперт.
Эксперт обратил внимание, что командование Вооружённых сил Украины не раз предлагало оставить этот район. Однако Киев не соглашается. Это связано с тем, что западные союзники контролируют действия ВСУ.
Леонков напомнил, что для НАТО затягивание конфликта идёт в плюс.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.