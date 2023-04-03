Украинские военные попытались мобилизовать инвалида без кистей рук

Украинские журналисты заявили, что во Львовской области повестку получил инвалид без кистей рук. Медкомиссия признала гражданина годным к службе.

По данным издания "Страна", 27-летний Руслан Кубай имеет инвалидность первой группы и автоматически может не служить. Комиссия же сообщила, что мужчина должен участвовать в боевых действиях в военное время, подчеркнули журналисты.

"Новые документы были сформированы в день, когда я опубликовал свой первый пост в Сети", — добавил Кубай.

Он отметил, что его сняли с воинского учёта после появления общественного резонанса.

Ранее в MilitaryTimes рассказали, как украинцы пытаются за деньги избежать мобилизации.

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