Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел вместе с экипажами

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные танки, поставляемые Киеву, окажутся на Украине уязвимыми и станут лёгкой мишенью для российской армии. Такое мнение высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.

"Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений", — написал эксперт.

Он предупредил о наличии у этих моделей нескольких хорошо известных слабых мест, предположив, что о них давно знают и в России, поэтому особого труда проработать стратегию против них Москве не составит.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что будет с западными танками на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.