Западные танки, поставляемые Киеву, окажутся на Украине уязвимыми и станут лёгкой мишенью для российской армии. Такое мнение высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.
"Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений", — написал эксперт.
Он предупредил о наличии у этих моделей нескольких хорошо известных слабых мест, предположив, что о них давно знают и в России, поэтому особого труда проработать стратегию против них Москве не составит.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что будет с западными танками на Украине.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.