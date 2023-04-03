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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел вместе с экипажами

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Силовые структуры

Западные танки, поставляемые Киеву, окажутся на Украине уязвимыми и станут лёгкой мишенью для российской армии. Такое мнение высказал экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен на сайте Weapons and Strategy.

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: западные танки на Украине превратятся в пепел вместе с экипажами

"Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений", — написал эксперт.

Он предупредил о наличии у этих моделей нескольких хорошо известных слабых мест, предположив, что о них давно знают и в России, поэтому особого труда проработать стратегию против них Москве не составит.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что будет с западными танками на Украине.

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Так ли страшны Leopard, как ими пугают? Анализ Артамонова
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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