Литовкин: Запад готовится к уничтожению своих танков на Украине

Запад готовится к тому, что направленные им на Украину танки, будут потеряны. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя факт появления в западных СМИ соответствующих материалов.

По словам аналитика, такие речи начались потому, что Россия на сегодня имеет преимущество по многим параметрам, и население европейских стран надо как-то подготовить к тому, что Украина будет терпеть поражение, а танки, которые ей поставляет Франция, Германия, Великобритания и другие, будут гореть.

Подобную тактику он назвал подготовкой "подушки безопасности".

По его Литовкина, страны Запада отправили Киеву небольшое количество танков, так как они нужны не для достижения реальных успехов украинской армии, а для затягивания конфликта. На Западе понимают, что Украина бессильна в противостоянии ядерной державе, добавил эксперт в беседе с Пятым каналом.

Ранее стало известно, что в зоне СВО в Донбассе во второй половине апреля могут появиться новые российские танки "Чёрный орёл", которые превосходят по своим параметрам немецкие "Леопарды".

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