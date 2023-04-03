Советник Пушилина: украинские ДРГ собраны в основном из иностранных наёмников

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Большинство членов украинских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ) составляют иностранные наёмники. А сами ДРГ "работают" в Донбассе на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"В состав украинских разведгрупп входят в основном квалифицированные западные специалисты", — сказал Гагин в разговоре с ТАСС.

Гагин уточнил, что состав украинских ДРГ стал известен благодаря разведданным.

Членами украинских разведывательно-диверсионных групп являются не только наёмники, но и кадровые военные других государств, уточнил советник Пушилина.

Помимо непосредственного участия в украинских ДРГ, иностранные военнослужащие также занимаются обучением бойцов ВСУ и мобилизованных украинцев тонкостям разведки.

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