Большинство членов украинских разведывательно-диверсионных групп (ДРГ) составляют иностранные наёмники. А сами ДРГ "работают" в Донбассе на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"В состав украинских разведгрупп входят в основном квалифицированные западные специалисты", — сказал Гагин в разговоре с ТАСС.
Гагин уточнил, что состав украинских ДРГ стал известен благодаря разведданным.
Членами украинских разведывательно-диверсионных групп являются не только наёмники, но и кадровые военные других государств, уточнил советник Пушилина.
Помимо непосредственного участия в украинских ДРГ, иностранные военнослужащие также занимаются обучением бойцов ВСУ и мобилизованных украинцев тонкостям разведки.
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