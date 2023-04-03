Советник Пушилина Гагин: Киев стягивает резервы к Артёмовску, надеясь его отбить

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевские власти надеются на проведение контратаки в Артёмовске, и с этой целью они подтягивают резервы к городу. Об этом проинформировал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Гагин отметил, что несмотря на то, что Артёмовск можно считать практически перешедшим под контроль ВС РФ, Киев не теряет надежды удержать хотя бы его окраины, которые по-прежнему находится под его контролем.

"Противник еще поборется и за те окраины, которые пока под контролем украинской армии, хотя город уже пал. Резервы они [ВСУ] подтягивают для попытки отбить Артемовск", — сказал Гагин в беседе с ТАСС.

Советник Дениса Пушилина уточнил, что в Артёмовске продолжают сражаться сотни украинских бойцов. А что касается резервов ВСУ, которые направляются к Артёмовску, у них не так много шансов дойти до места назначения, потому что ВС РФ ликвидируют их ещё в пути.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.