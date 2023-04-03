Царьград: старший лейтенант ДНР Матюшин назвал четыре направления, где может состояться контрнаступление ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт, старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин указала на четыре направления для удара ВСУ: Запорожское, Угледарское, Артёмовское и Харьковское.

Он уверен, что Киев попытается осуществить манёвр с обманом ВС России с целью застать врасплох. Например, активная разведка боем в Запорожской области может указывать на вынуждение Москвы кинуть силы именно на данное направление, чтобы атаковать на другом, пишет "Царьград".

Однако для того, чтобы начать наступление, ВСУ необходимо ликвидировать свои минные поля и заграждения. Но как только они это сделают, для российской стороны появится реальная возможность самой пойти в наступление, оперативно перекинув на данные участки резервы.

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