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Царьград: старший лейтенант ДНР Матюшин назвал четыре направления, где может состояться контрнаступление ВСУ

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Силовые структуры

Военный эксперт, старший лейтенант армии ДНР Александр Матюшин указала на четыре направления для удара ВСУ: Запорожское, Угледарское, Артёмовское и Харьковское.

Царьград: старший лейтенант ДНР Матюшин назвал четыре направления, где может состояться контрнаступление ВСУ

Он уверен, что Киев попытается осуществить манёвр с обманом ВС России с целью застать врасплох. Например, активная разведка боем в Запорожской области может указывать на вынуждение Москвы кинуть силы именно на данное направление, чтобы атаковать на другом, пишет "Царьград".

Однако для того, чтобы начать наступление, ВСУ необходимо ликвидировать свои минные поля и заграждения. Но как только они это сделают, для российской стороны появится реальная возможность самой пойти в наступление, оперативно перекинув на данные участки резервы.

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Когда и где будут наступать ВСУ
Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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