Глава Крыма Аксёнов ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление: встретим и похороним

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявления украинского лидера Владимира Зеленского о планируемом ВСУ контрнаступлении.

"Ждём. Встретим. Похороним", — написал глава региона в своём официальном Telegram-канале.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в социальной сети план "12 шагов по деоккупации Крыма". Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь в беседе с ТАСС призвал не относиться серьёзно к словам киевских политиков.

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