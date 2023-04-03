Глава СНБО Украины обнародовал план по уничтожению крымчан

Сегодня по обе стороны линии соприкосновения в зоне проведения российской спецоперации обсуждают "грандиозный план" бывшего ветеринара Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод, ныне секретаря СНБО Алексея Данилова, названный им "12 шагов по деоккупации Крыма".

Несмотря на то, что опубликован сей "эпохальный" документ всего лишь в соцсети, запрещённой в России, его, наверное, можно считать официальным, учитывая личность разработчика.

Если вкратце, то в недавнем прошлом луганский рэкетир с "погонялом" "Мячик" составил пошаговый план будущим градоначальникам Крыма, которым, по его фантазиям, предстоит "совсем скоро", вот прям чуть ли не завтра, "наводить порядок на территории Тавриды". К слову, как, какими силами и когда ВСУ будут "брать Крым", Данилов не сообщает. Он уверен — все должны просто верить, что день этот не за горами.

Что будут делать украинцы в Крыму

Как следует из названия документа, первоочередных дел у украинской власти в Крыму ровно двенадцать:

разработать механизм люстраций в отношении тех крымчан, которые поддерживали российскую администрацию, и ограничить их в правах;

выдворить всех россиян, переехавших на полуостров после 2014года;

отменить все сделки с недвижимостью, заключённые в период "оккупации" (то есть ограбить тех, кто неугоден);

демонтировать Крымский мост;

установить в Севастополе памятник од названием "русский корабль идёт на …" (здесь непечатное слово, обозначающее русское матерное направление);

переименовать Севастополь — временно — в "Объект №6"…

… ну и далее в том же ключе. Пересказывать "план Данилова" целиком, думаю, смысла нет, ведь уже по нескольким пунктам понятно, что сей "документ" плод алкогольного или наркотического делирия. Этакая "белочка" напоказ…

Примечательно, что для реализации своей "программы" секретарь украинской СНБО предлагает пользоваться методами "денацификации", которые придумали в нацистской Германии. То есть, даже в угаре (заподозрить, что подобный бред можно выдать на трезвую голову, сложно) бывший рэкетир-ветеринар показывает — он очень честный нацист, не склонный разводить политес и скрывать свои убеждения.

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В комментариях к публикации Данилова — взрыв "патриотизма", сплошные "Слава Украине" и рассыпанные горсти счастливых смайликов.

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"Не знаю, что вы переполошились все? Ничего ж нового. Ну, разве что исключили наконец из этого гестаповского перечня свое лицемерное "крымчане — вы украинцы, мы ждём вас домой!". Спасибо, нет. Мы не хотим чувствовать вашу любовь", — написала пользователь с ником "крымчанка".

К слову, на самом деле "ничего нового" бывший рэкетир не сказал. Ни по форме, ни по сути. Напомню:

в феврале-2023 Киев заявил, что все жители Крыма должны быть осуждены за "сотрудничество с Россией" и Верховная Рада рассмотрела законопроект о концлагерях для россиян;

ранее с Банковой звучали заявления типа: "Умоются кровью, и все поймут. Сломаем как веник", "Крым станет выжженной землёй", "намотать крымчан на гусеницы танков…

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью ТАСС напомнил, что "нельзя серьезно относиться к заявлениям украинских политиков":

"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — сказал он.

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