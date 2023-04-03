Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

Глава СНБО Украины обнародовал план по уничтожению крымчан

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня по обе стороны линии соприкосновения в зоне проведения российской спецоперации обсуждают "грандиозный план" бывшего ветеринара Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод, ныне секретаря СНБО Алексея Данилова, названный им "12 шагов по деоккупации Крыма".

Глава СНБО Украины обнародовал план по уничтожению крымчан

Несмотря на то, что опубликован сей "эпохальный" документ всего лишь в соцсети, запрещённой в России, его, наверное, можно считать официальным, учитывая личность разработчика.

Если вкратце, то в недавнем прошлом луганский рэкетир с "погонялом" "Мячик" составил пошаговый план будущим градоначальникам Крыма, которым, по его фантазиям, предстоит "совсем скоро", вот прям чуть ли не завтра, "наводить порядок на территории Тавриды". К слову, как, какими силами и когда ВСУ будут "брать Крым", Данилов не сообщает. Он уверен — все должны просто верить, что день этот не за горами.

 

Что будут делать украинцы в Крыму

Как следует из названия документа, первоочередных дел у украинской власти в Крыму ровно двенадцать:

  • разработать механизм люстраций в отношении тех крымчан, которые поддерживали российскую администрацию, и ограничить их в правах;
  • выдворить всех россиян, переехавших на полуостров после 2014года;
  • отменить все сделки с недвижимостью, заключённые в период "оккупации" (то есть ограбить тех, кто неугоден);
  • демонтировать Крымский мост;
  • установить в Севастополе памятник од названием "русский корабль идёт на …" (здесь непечатное слово, обозначающее русское матерное направление);
  • переименовать Севастополь — временно — в "Объект №6"…

… ну и далее в том же ключе. Пересказывать "план Данилова" целиком, думаю, смысла нет, ведь уже по нескольким пунктам понятно, что сей "документ" плод алкогольного или наркотического делирия. Этакая "белочка" напоказ…

Примечательно, что для реализации своей "программы" секретарь украинской СНБО предлагает пользоваться методами "денацификации", которые придумали в нацистской Германии. То есть, даже в угаре (заподозрить, что подобный бред можно выдать на трезвую голову, сложно) бывший рэкетир-ветеринар показывает — он очень честный нацист, не склонный разводить политес и скрывать свои убеждения.

Украинцы скачут от восторга, в Крыму откровенно потешаются

В комментариях к публикации Данилова — взрыв "патриотизма", сплошные "Слава Украине" и рассыпанные горсти счастливых смайликов.

Жители Крыма отреагировали на заявление секретаря украинской СНБО спокойно

"Не знаю, что вы переполошились все? Ничего ж нового. Ну, разве что исключили наконец из этого гестаповского перечня свое лицемерное "крымчане — вы украинцы, мы ждём вас домой!". Спасибо, нет. Мы не хотим чувствовать вашу любовь", — написала пользователь с ником "крымчанка".

К слову, на самом деле "ничего нового" бывший рэкетир не сказал. Ни по форме, ни по сути. Напомню:

  • в феврале-2023 Киев заявил, что все жители Крыма должны быть осуждены за "сотрудничество с Россией" и Верховная Рада рассмотрела законопроект о концлагерях для россиян;
  • ранее с Банковой звучали заявления типа: "Умоются кровью, и все поймут. Сломаем как веник", "Крым станет выжженной землёй", "намотать крымчан на гусеницы танков…

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью ТАСС напомнил, что "нельзя серьезно относиться к заявлениям украинских политиков":

"Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные", — сказал он.

Читайте также:

CNN: весеннее наступление ВСУ ликвидирует сухопутный коридор в Крым

Показательный теракт в Петербурге, убивший военкора Татарского, охладит пыл "пацифистов"

Asia Times: все военные Украины, которых обучали в НАТО с 2014 года, уже погибли

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Даже Шойгу такого не ожидал: НАТО отправили Киеву инновационное оружие
Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым алексей данилов
Новости
Ходаковский и Бердичевский: военкор Владлен Татарский представлял идеологическую угрозу властям Украины
МК: Леонков заявил о намерении ВС РФ идти на Краматорск и Славянск
Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за задержание поджигателей лесов
В сети появился список достижений Dead island 2
Зеленский: у военных РФ "ещё есть время уйти, иначе они будут уничтожены"
В Новосибирске активисты выступили против концерта Филиппа Киркорова
Захарова сообщила, что к убийству Татарского причастна структура Навального*
Певица Ирина Салтыкова прибегла к буккальному массажу лица, чтобы сохранить молодость
В армии Белоруссии по поручению Лукашенко началась проверка боеготовности
Зеленский отреагировал на убийство военкора Татарского: об этом должна думать Россия
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Последние материалы
Словно удар под дых: ОПЕК+ преподнесла Западу очень неприятный сюрприз
Шпаргалка нового поколения, или как списать у нейросети
Ходаковский и Бердичевский: военкор Владлен Татарский представлял идеологическую угрозу властям Украины
МК: Леонков заявил о намерении ВС РФ идти на Краматорск и Славянск
Власти Тюмени объявили награду в 50 тысяч рублей за задержание поджигателей лесов
В сети появился список достижений Dead island 2
Зеленский: у военных РФ "ещё есть время уйти, иначе они будут уничтожены"
В Новосибирске активисты выступили против концерта Филиппа Киркорова
Захарова сообщила, что к убийству Татарского причастна структура Навального*
Выборы в Финляндии: без хороших отношений с РФ финны жить лучше не будут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников