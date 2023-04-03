Украинская армия второй раз за день обстреляла Белгородскую область

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что армия Украины обстреляла посёлок Первомайский, который находится в Шебекинском округе.

По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. Вместе с этим чиновник отметил, что военные повредили линию электропередачи. Оперативные службы работают на месте происшествия, добавил Гладков.

"Взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы в четырёх домовладениях", — заключил руководитель региона в своём Telegram-канале.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Вознесеновка. Как подчеркнул губернатор, жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.