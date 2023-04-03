Российские военные уничтожили в боях под Бахмутом (Артёмовском) двух важных украинских офицеров. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Репортёры пишут, что ликвидированы полковник спецназа СБУ "Альфа" Александр Вдовиченко и офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Артур Пашкуляк с позывным "Махно".
Ранее сегодня украинские ресурсы сообщили также, что под Бахмутом, возможно, убит или тяжело ранен известный командир боевиков ВСУ с позывным "Мадьяр". Тело очень похожего на него человека заметили на видео после прилёта снаряда по позициям всушников. Данная информация проверяется и пока не подтверждена.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.