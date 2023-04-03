Кадры после взрыва: раненые люди, террористка покидает кафе

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация некоторых СМИ о том, что подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова ушла за несколько минут до взрыва, не подтвердилась.

Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".

Портал представляет видеоролик, где можно наблюдать, как несколько секунд Трепова постояла у входа, а после этого ушла по Университетской набережной.

На данный момент девушку уже этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Во вторник, 4 апреля, суд изберет подозреваемой в тяжёлом преступлении меру пресечения, подытожили в издании.