Информация некоторых СМИ о том, что подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова ушла за несколько минут до взрыва, не подтвердилась.
Об этом сообщает Telegram-канал издания "Русская Весна".
Портал представляет видеоролик, где можно наблюдать, как несколько секунд Трепова постояла у входа, а после этого ушла по Университетской набережной.
На данный момент девушку уже этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Во вторник, 4 апреля, суд изберет подозреваемой в тяжёлом преступлении меру пресечения, подытожили в издании.
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