СБУ применяют широкий "список" способов пыток к военнопленным, рассказал вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР. По его словам, ему пытались отрезать ногу напильником, лишить пальцев и даже имитировали казнь.
Как уточнил боец, он попал в плен под Марьинкой и украинские националисты яро взялись выпытывать у него информацию.
"Раздели до трусов, провода, руки связали и начинали допрашивать. Если ты отвечал "Не знаю, не помню", они такого не принимали ответа — начинали бить током, дубинками избивали", — рассказал боец РИА Новости.
По его словам, потом в ход пошёл напильник и секатор. Как уточнил боец, пытать его принялся пьяный сотрудник СБУ.
"Психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать", — вспоминает боец.
В итоге ничего не добившись, украинские националисты просто вписали в отчётность, что боец попал к ним в плен не под Марьинкой, а "в другом месте".
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