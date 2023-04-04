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Боец из ДНР рассказал о пытках в плену у пьяных СБУшников: пилили ногу и резали пальцы

Силовые структуры

СБУ применяют широкий "список" способов пыток к военнопленным, рассказал вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР. По его словам, ему пытались отрезать ногу напильником, лишить пальцев и даже имитировали казнь.

Боец из ДНР рассказал о пытках в плену у пьяных СБУшников: пилили ногу и резали пальцы

Как уточнил боец, он попал в плен под Марьинкой и украинские националисты яро взялись выпытывать у него информацию.

"Раздели до трусов, провода, руки связали и начинали допрашивать. Если ты отвечал "Не знаю, не помню", они такого не принимали ответа — начинали бить током, дубинками избивали", — рассказал боец РИА Новости.

По его словам, потом в ход пошёл напильник и секатор. Как уточнил боец, пытать его принялся пьяный сотрудник СБУ.

"Психанул и взял ножовку, начал ножовкой пилить ногу, плоскогубцами зубы рвать, уши крутить плоскогубцами, секатором пальцы отрезать", — вспоминает боец.

В итоге ничего не добившись, украинские националисты просто вписали в отчётность, что боец попал к ним в плен не под Марьинкой, а "в другом месте".

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ООН: В застенках СБУ пытают ополченцев
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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