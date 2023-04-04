Военное руководство киевского режима продолжает превозносить достоинства поставленных Западом немецких танков Leopard 2. Оперативное командование "Север" вооружённых сил Украины опубликовало фото стреляющего "Леопарда" на заснеженном поле.
"Мощь стального кулака ВСУ", — прокомментировали в командовании фото танка.
Отметим, ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что западные танки на Украине "превратятся в пепел" вместе с экипажами. Такого же мнения придерживается и российский военный эксперт Виктор Литовкин, который считает, что Запад готовится к уничтожению своих танков в зоне спецоперации.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.