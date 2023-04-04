ОК "Север" ВСУ показало фото стреляющего в поле танка Leopard 2 на Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военное руководство киевского режима продолжает превозносить достоинства поставленных Западом немецких танков Leopard 2. Оперативное командование "Север" вооружённых сил Украины опубликовало фото стреляющего "Леопарда" на заснеженном поле.

"Мощь стального кулака ВСУ", — прокомментировали в командовании фото танка.

Отметим, ранее экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен заявил, что западные танки на Украине "превратятся в пепел" вместе с экипажами. Такого же мнения придерживается и российский военный эксперт Виктор Литовкин, который считает, что Запад готовится к уничтожению своих танков в зоне спецоперации.

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