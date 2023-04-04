В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры, снятые боевиками ВСУ. Они демонстрируют текущую ситуацию в городе.
Из видеозаписи следует, что боевики киевской армии ведут огонь через отверстия в стенах даже из гранатомётов. Действуя по принципу "Донбасс будет украинским или безлюдным", солдаты каждое здание превратили в укреплённый оборонительный пункт, уничтожая квартал за кварталом.
"К моменту полного освобождения Артёмовск будет напоминать Сталинград", — отмечают военкоры.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.