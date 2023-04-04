РВ: опубликованы видеокадры уличных боёв в Артёмовске глазами боевиков ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске (Бахмуте) продолжаются ожесточённые бои. Противник несёт крупные потери. Военные корреспонденты "Русской Весны" опубликовали кадры, снятые боевиками ВСУ. Они демонстрируют текущую ситуацию в городе.

Из видеозаписи следует, что боевики киевской армии ведут огонь через отверстия в стенах даже из гранатомётов. Действуя по принципу "Донбасс будет украинским или безлюдным", солдаты каждое здание превратили в укреплённый оборонительный пункт, уничтожая квартал за кварталом.

"К моменту полного освобождения Артёмовск будет напоминать Сталинград", — отмечают военкоры.