Военный корреспондент Андрей Руденко обнародовал видеозапись с моментом ударов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по пункту временного размещения украинских боевиков.
По его словам, ВС России обнаружили скопление националистов на одной из ферм в районе населённого пункта Белогоровка, после чего российские артиллеристы накрыли их огнём.
Военкор добавил, что армия Украины понесла серьёзные потери.
"На кадрах видно, как после первых прилётов из ангаров выбегают нацисты", — пояснил Руденко в своём Telegram-канале.
Ранее представители Минобороны РФ показали уничтожение замаскированных командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.