Руденко показал выбегающих из ангаров военных ВСУ во время ударов из РСЗО "Град"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Андрей Руденко обнародовал видеозапись с моментом ударов российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" по пункту временного размещения украинских боевиков.

По его словам, ВС России обнаружили скопление националистов на одной из ферм в районе населённого пункта Белогоровка, после чего российские артиллеристы накрыли их огнём.

Военкор добавил, что армия Украины понесла серьёзные потери.

"На кадрах видно, как после первых прилётов из ангаров выбегают нацисты", — пояснил Руденко в своём Telegram-канале.

Ранее представители Минобороны РФ показали уничтожение замаскированных командных пунктов ВСУ вертолётами Ми-28 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).