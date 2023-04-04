Матвийчук заявил, что Россия приступит к переговорам, когда войска ВС РФ дойдут до Приднестровья

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-офицер спецназа, разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Россия приступит к переговорному процессу по восстановлению Украины после того, как войска ВС РФ дойдут до Приднестровья, а Запад поделит деньги, предназначенные для помощи ВСУ в этом вопросе.

"Украинцы и их союзники питали какие-то надежды на будущее, ставят огромные планы до 2030-2045 годов. Никто не знает, что будет завтра. Я полагаю, что в планах нашего командования всё-таки выйти на рубеж Одесса — Николаев и пробить коридор к Приднестровью", — сказал эксперт в беседе с URA.RU.

Затем появится возможность обсудить вопросы восстановления энергосистемы Украины. Сейчас ВС РФ намерены разрушать её, так как она выступает критически важным объектом для российской армии.

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