Командование ВСУ запрещает выносить тела погибших солдат с позиций

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование украинской армии запрещает выносить тела погибших военных с поля боя для того, чтобы солдаты числились без вести пропавшими. Об этом рассказал боец 110-й бригады ВСУ.

Он отметил, что зарплата и премии поступают не напрямую солдатам, а проходят через командиров батальонов.

"Это как мёртвые души у Гоголя. Пока солдаты числятся без вести пропавшими, на них идёт финансирование", — рассказал боец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.