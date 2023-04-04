Командование украинской армии запрещает выносить тела погибших военных с поля боя для того, чтобы солдаты числились без вести пропавшими. Об этом рассказал боец 110-й бригады ВСУ.
Он отметил, что зарплата и премии поступают не напрямую солдатам, а проходят через командиров батальонов.
"Это как мёртвые души у Гоголя. Пока солдаты числятся без вести пропавшими, на них идёт финансирование", — рассказал боец.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.