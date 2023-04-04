Александр Сладков заявил о необходимости призывать в войска ВС РФ военных корреспондентов

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В со времён Советского Союза журналистов призывали в армию, где они получали офицерские звания и писали о событиях на фронте, находясь вместе с подразделением. Об этом напомнил военный корреспондент Александр Сладков на радио "Говорит Москва".

По мнению эксперта, практику Великой Отечественной войны следует возобновить.

"Я всё время говорю о Симонове, Шолохове, Эренбурге и многих-многих людях, которые, являясь военными корреспондентами, выполняли задание редакции и делали войну одушевлённой", — уточнил Сладков.

Он отметил, что у журналистов, делающих репортажи из горячих точек, должен быть боевой опыт.

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