В со времён Советского Союза журналистов призывали в армию, где они получали офицерские звания и писали о событиях на фронте, находясь вместе с подразделением. Об этом напомнил военный корреспондент Александр Сладков на радио "Говорит Москва".
По мнению эксперта, практику Великой Отечественной войны следует возобновить.
"Я всё время говорю о Симонове, Шолохове, Эренбурге и многих-многих людях, которые, являясь военными корреспондентами, выполняли задание редакции и делали войну одушевлённой", — уточнил Сладков.
Он отметил, что у журналистов, делающих репортажи из горячих точек, должен быть боевой опыт.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.