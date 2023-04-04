Японские журналисты заявили, что Киев вряд ли сможет победить Москву в конфликте на Украине.
Как написали в Asahi Shimbun, партнёры Киева способны ослабить поддержку ВСУ.
"Возможный компромисс — отказ Украины от Крыма и Донбасса, признание их российской территорией, проведение новых границ", — отметили в издании.
Также в СМИ сообщили, что экономика Украины превратилась в руины из-за боевых действий, а ВВП страны уменьшилось в два раза. При этом РФ, в отношении которой Запад ввёл санкции, сохраняет "лазейки", сказали в AS.
По словам журналистов, украинский лидер Владимир Зеленский столкнулся с проблемой. Президент может пытаться защищать территории страны, но она рискует стать "выжженной дотла", подчеркнули в издании.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.