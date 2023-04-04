Руководитель Крыма Сергей Аксёнов призвал отомстить украинским террористам за убийство военного корреспондента Владлена Татарского.
По его словам, Киев со всей серьёзностью подходит к планированию и реализации терактов. Он не исключил, что в этом процессе участвуют американцы. Как подчеркнул политик, с террористическим режимом необходимо бороться радикальными методами.
"Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", — отметил Аксёнов в Telegram-канале.
Глава Крыма добавил, что украинские спецслужбы активно вербуют женщин для участия в терактах. Он также выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего военкора.
2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, где Татарский проводил встречу с подписчиками, прогремел взрыв. Военный корреспондент скончался в результате ЧП. Следственный комитет РФ задержал подозреваемую по этому делу.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.