Аксёнов призвал к сокрушительному удару в ответ на убийство Владлена Татарского

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов призвал отомстить украинским террористам за убийство военного корреспондента Владлена Татарского.

По его словам, Киев со всей серьёзностью подходит к планированию и реализации терактов. Он не исключил, что в этом процессе участвуют американцы. Как подчеркнул политик, с террористическим режимом необходимо бороться радикальными методами.

"Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным", — отметил Аксёнов в Telegram-канале.

Глава Крыма добавил, что украинские спецслужбы активно вербуют женщин для участия в терактах. Он также выразил соболезнования родственникам и друзьям погибшего военкора.

2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, где Татарский проводил встречу с подписчиками, прогремел взрыв. Военный корреспондент скончался в результате ЧП. Следственный комитет РФ задержал подозреваемую по этому делу.

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