Матюшин заявил, что в Авдеевке войска ВС РФ ждёт повторение ситуации в Артёмовске

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Старший лейтенант НМ ДНР в отставке и военный корреспондент Александр Матюшин предположил, что в Авдеевке армию РФ ждут такие же сложные бои, как в Артёмовске.

"Без сомнения, Авдеевку ждёт та же судьба, что и Артёмовск", — сказал эксперт в беседе URA.RU.

По словам военного корреспондента, в 2014 году Авдеевка стала важным звеном, обеспечивающим подкрепление украинских войск, и затем была укреплена в качестве форпоста. Кроме того, Матюшин сообщил о наличии подземных туннелей, соединяющих город с соседним Спартаком, где расположена воинская радиолокационная часть, действующая с советских времён.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.