В зоне проведения спецоперации на Украине была предотвращена диверсия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что на одном из направлений чеченские бойцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Однако боевиков ВСУ на месте схрона на оказалось.
"Бандеровцы и прочие натовские приспешники" предпочли быстро ретироваться и оставить бойцам ВС РФ современное вооружение в качестве трофеев, отметил Кадыров.
По его словам, в операции участвовал глава МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев и его подразделение.
"Их слаженные и оперативные действия позволили не только пресечь готовившуюся в зоне СВО диверсию, но и пополнить наш арсенал новым оружием", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.
Он пожелал бойцам всегда "держать руку на пульсе" и эффективно предотвращать любые преступные действия противника. Жители освобождённых территорий должны быть уверены, что их безопасность находится под надёжной защитой, указал Кадыров.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.