Кадыров: чеченские бойцы обнаружили схрон ВСУ и предотвратили диверсию в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации на Украине была предотвращена диверсия. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что на одном из направлений чеченские бойцы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Однако боевиков ВСУ на месте схрона на оказалось.

"Бандеровцы и прочие натовские приспешники" предпочли быстро ретироваться и оставить бойцам ВС РФ современное вооружение в качестве трофеев, отметил Кадыров.

По его словам, в операции участвовал глава МВД по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев и его подразделение.

"Их слаженные и оперативные действия позволили не только пресечь готовившуюся в зоне СВО диверсию, но и пополнить наш арсенал новым оружием", — заявил Кадыров в своём Telegram-канале.

Он пожелал бойцам всегда "держать руку на пульсе" и эффективно предотвращать любые преступные действия противника. Жители освобождённых территорий должны быть уверены, что их безопасность находится под надёжной защитой, указал Кадыров.

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