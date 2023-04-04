Эксперт Шурыгин заявил, что ВС РФ ожидают тяжёлые бои в зоне СВО на Украине

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Погодные условия на Украине "больно бьют" по подготовке ВСУ к наступлению. Украинские войска еженедельно теряют по бригаде в ходе боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в программе "Полный контакт".

"Это вполне логично, потому что если они теряют около 600 человек в сутки только убитыми и столько же ранеными. То есть за неделю выходит даже больше бригады", — отметил он.

Командование киевского режима изначально создавало резерв из 25 бригад, то есть за два месяца как минимум семь бригад будут утилизированы. На этом фоне ВСУ медлить с наступлением нельзя, чтобы не потерять оставшиеся силы, указал Шурыгин.

"Красный полководец Владимир Ильич Ленин говорил, что побеждает та армия, где дух крепче. Это ключевая вещь. Мне кажется, что сейчас у нас на фронте такая собранность внутренняя", — рассказал эксперт.

Несмотря на высокую мотивацию и боевой дух среди российских солдат, Шурыгин считает, что впереди ВС РФ ожидают тяжёлые бои. Кроме того, противник может прорваться на первом рубеже, но не сможет реализовать все свои стратегические задачи цели. В таком случае ВСУ не смогут решить ничего в военном отношении, поскольку Киеву необходимо минимум четыре месяца для формирования новых ударных кулаков.

"За это время наша армия вырастет в разы: будет другое количество танков, снарядов, бронеавтомобилей. Также поступит новейшее вооружение. То есть эта разница в качестве будет становиться более явной", — сделал вывод Шурыгин.

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