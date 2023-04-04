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Ищенко: ВС РФ до сих пор не уничтожили всю военную инфраструктуру ВСУ из-за экономии ресурсов

1:11
Силовые структуры

Российский политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему ВС РФ до сих пор не уничтожили всю военную инфраструктуру ВСУ. На данный момент на Украине ещё сохранилась система ПВО.

Ищенко: ВС РФ до сих пор не уничтожили всю военную инфраструктуру ВСУ из-за экономии ресурсов

Он отметил обширность территории страны, поэтому России следует экономно использовать единицы авиации и ракеты. Эксперт отметил аккуратность ведения боевых действий армии РФ. Российские войска не используют глубокие прорывы и не ведут серьёзных наступлений. Упор делается на ликвидацию личного состава ВСУ.

"Можно было все украинские войска быстро окружить и заставить капитулировать. Но этот момент был упущен ещё в начале спецоперации, поскольку мы готовились не к в…*, а к военно-политической демонстрации силы, в результате которой на Украине должен был произойти переворот, и прийти к власти адекватные политики. Как известно, этого не произошло", — сказал эксперт в беседе с "Военным делом".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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Сводка о ходе СВО
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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