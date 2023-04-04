Ищенко: ВС РФ до сих пор не уничтожили всю военную инфраструктуру ВСУ из-за экономии ресурсов

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский политолог Ростислав Ищенко рассказал, почему ВС РФ до сих пор не уничтожили всю военную инфраструктуру ВСУ. На данный момент на Украине ещё сохранилась система ПВО.

Он отметил обширность территории страны, поэтому России следует экономно использовать единицы авиации и ракеты. Эксперт отметил аккуратность ведения боевых действий армии РФ. Российские войска не используют глубокие прорывы и не ведут серьёзных наступлений. Упор делается на ликвидацию личного состава ВСУ.

"Можно было все украинские войска быстро окружить и заставить капитулировать. Но этот момент был упущен ещё в начале спецоперации, поскольку мы готовились не к в…*, а к военно-политической демонстрации силы, в результате которой на Украине должен был произойти переворот, и прийти к власти адекватные политики. Как известно, этого не произошло", — сказал эксперт в беседе с "Военным делом".

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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