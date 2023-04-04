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Политолог: НАТО может разместить в Финляндии представляющие для России угрозу американские ракеты

1:12
Силовые структуры

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Pravda.Ru рассказал о последствиях присоединения Финляндии к альянсу НАТО.

Политолог: НАТО может разместить в Финляндии представляющие для России угрозу американские ракеты

"Вступление Финляндии в НАТО представляет достаточно серьёзную угрозу. Эта страна имеет протяжённую границу с Россией. Формируется единая линия границ РФ с блоком на северо-западе от Норвегии, через Финляндию к странам Прибалтики и дальше к Польше, которая находится рядом с Калининградской областью", — сказал эксперт.

Вместе с этим он предупредил, что альянс может разместить в Финляндии войска и военные базы стран-союзниц, в том числе США. Их ракеты угрожают РФ, отметил специалист.

"Россия усилит сферу безопасности. Размещение ядерного оружия в Белоруссии является симметричным ответом со стороны Минска и Москвы на расширение НАТО, рост напряжённости. Финляндия вновь становится противником РФ", — заключил собеседник издания.

Ранее о включении Финляндии в состав военно-политического блока НАТО рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Финляндия и Швеция в НАТО – Чем ответит Москва?
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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