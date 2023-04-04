Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Pravda.Ru рассказал о последствиях присоединения Финляндии к альянсу НАТО.
"Вступление Финляндии в НАТО представляет достаточно серьёзную угрозу. Эта страна имеет протяжённую границу с Россией. Формируется единая линия границ РФ с блоком на северо-западе от Норвегии, через Финляндию к странам Прибалтики и дальше к Польше, которая находится рядом с Калининградской областью", — сказал эксперт.
Вместе с этим он предупредил, что альянс может разместить в Финляндии войска и военные базы стран-союзниц, в том числе США. Их ракеты угрожают РФ, отметил специалист.
"Россия усилит сферу безопасности. Размещение ядерного оружия в Белоруссии является симметричным ответом со стороны Минска и Москвы на расширение НАТО, рост напряжённости. Финляндия вновь становится противником РФ", — заключил собеседник издания.
Ранее о включении Финляндии в состав военно-политического блока НАТО рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий.
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