Политолог: НАТО может разместить в Финляндии представляющие для России угрозу американские ракеты

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Pravda.Ru рассказал о последствиях присоединения Финляндии к альянсу НАТО.

"Вступление Финляндии в НАТО представляет достаточно серьёзную угрозу. Эта страна имеет протяжённую границу с Россией. Формируется единая линия границ РФ с блоком на северо-западе от Норвегии, через Финляндию к странам Прибалтики и дальше к Польше, которая находится рядом с Калининградской областью", — сказал эксперт.

Вместе с этим он предупредил, что альянс может разместить в Финляндии войска и военные базы стран-союзниц, в том числе США. Их ракеты угрожают РФ, отметил специалист.

"Россия усилит сферу безопасности. Размещение ядерного оружия в Белоруссии является симметричным ответом со стороны Минска и Москвы на расширение НАТО, рост напряжённости. Финляндия вновь становится противником РФ", — заключил собеседник издания.

Ранее о включении Финляндии в состав военно-политического блока НАТО рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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