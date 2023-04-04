Newsweek: полковник ВС США Свит заявил, что весенняя атака ВСУ также станет поворотным моментом СВО ВС РФ на Украине

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Комментируя сообщения о возможном контрнаступлении со стороны Киева, бывший полковник армии США Джонатан Свит отметил, что точно неизвестно, на каких направлениях сосредоточатся силы ВСУ, но любые военные действия могут повлиять на исход конфликта. Об этом отмечается в публикации Newsweek.

Он сравнил возможное наступление событиями, произошедшими в Нормандии во время Второй мировой войны. Свит напомнил о том, что высадка более чем 250 тысяч союзных солдат в исторической области на северо-западе Франции 6 июня 1944 года была крупнейшей в истории. Она привела к освобождению Парижа и победе над нацистской Германией.

В 1950 году во время Корейской войны морские пехотинцы США осуществили высадку в порту Инчхон, что привело к отбитию Сеула у войск Северной Кореи. Сегодня же украинские генералы продолжают укреплять свою боевую мощь, запасаясь боеприпасами и тренируя солдат. Он привёл слова главы Минобороны Алексея Резникова, который подтвердил, что Генштаб планирует операции на нескольких направлениях. Это, по мнению бывшего разведчика, может сыграть решающую роль в спецоперации на Украине.

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