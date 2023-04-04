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В Краматорске и Константиновке ДНР прогремели взрывы

0:44
Силовые структуры

Украинские журналисты сообщили о взрывах на территории Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

В Краматорске и Константиновке ДНР прогремели взрывы

"Сообщается о взрывах в Константиновке", — написали в Telegram-канале издания "Страна".

Пока чиновники не подтверждали информацию о происшествиях.

По данным карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву участках Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее корреспонденты "Русской Весны" заявили о взрыве в Артёмовске (Бахмуте). По информации СМИ, ВСУ использовали установку разминирования УР-77 ("Змей Горыныч").

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💥Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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