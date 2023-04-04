Украинские журналисты сообщили о взрывах на территории Краматорска и Константиновки в Донецкой Народной Республике.
"Сообщается о взрывах в Константиновке", — написали в Telegram-канале издания "Страна".
Пока чиновники не подтверждали информацию о происшествиях.
По данным карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на подконтрольных Киеву участках Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее корреспонденты "Русской Весны" заявили о взрыве в Артёмовске (Бахмуте). По информации СМИ, ВСУ использовали установку разминирования УР-77 ("Змей Горыныч").
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.