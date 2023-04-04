На запорожском направлении наблюдается увеличение активности со стороны украинской армии. Такой информацией поделился руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.
"Противник резко активизировался, что ожидаемо. Шумно здесь сейчас", — рассказал Рогозин в своём Telegram-канале.
Сейчас на запорожском направлении ведутся напряжённые бои, отметил Рогозин.
Ранее руководитель группы военных советников "Царские волки" сообщил, что 4 апреля позиции одного из российских батальонов противник забрасывал ударными беспилотниками, некоторые из них бойцам ВС РФ удалось сбить.
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В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.