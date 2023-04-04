Рогозин сообщил о росте активности со стороны ВСУ на запорожском направлении

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На запорожском направлении наблюдается увеличение активности со стороны украинской армии. Такой информацией поделился руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

"Противник резко активизировался, что ожидаемо. Шумно здесь сейчас", — рассказал Рогозин в своём Telegram-канале.

Сейчас на запорожском направлении ведутся напряжённые бои, отметил Рогозин.

Ранее руководитель группы военных советников "Царские волки" сообщил, что 4 апреля позиции одного из российских батальонов противник забрасывал ударными беспилотниками, некоторые из них бойцам ВС РФ удалось сбить.

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