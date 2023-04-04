RV: экипажи 10-го танкового батальона "выкуривают" боевиков ВСУ с позиций под Авдеевкой

Военные корреспонденты "Русской весны" рассказывают об очередных успехах российской стороны в зоне спецоперации на Украине. Так, сообщается, что на Авдеевском направлении продолжаются напряжённые бои.

В городе много убитых и раненых, об этом сообщают сами всушники. Некоторые военные аналитики прогнозируют такие же сложные столкновения, какие были в Артёмовске. Некоторые даже называют Авдеевку "Бахмутом-2".

Каждый день с противником сражаются экипажи 10-го отдельного танкового батальона 1-го Донецкого армейского корпуса. Бойцы атакуют позиции ВС Украины, буквально "выкуривая" боевиков, тем самым обеспечивают штурмовым группам возможность продвижения.

"В основном поражаем какие-либо укрепрайоны: блиндажи, огневые точки, которые сложно поразить артиллерией, либо дронами, которые не позволяют пехоте продвигаться", — приводят слова российского бойца с позывным "Зверь" военкоры в своём Telegram-канале.

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