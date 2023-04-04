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Оренбургские казаки и военное ведомство – объединились во имя единой Победы

2:24
Силовые структуры » Министерство обороны

По решению командования 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии Центрального военного округа Российской Федерации нагрудным знаком "Отважный" награжден Второй казачий военный отдел Оренбургского войскового казачьего общества.

Оренбургские казаки и военное ведомство – объединились во имя единой Победы

— Второй казачий военный отдел — один из самых многочисленных в Оренбургском казачьем войске. На протяжении всего времени ведения спецоперации казаки отдела мужественно проявляют себя при выполнении боевых задач как в составе добровольческих казачьих отрядов "Ермак" (БАРС 15), так и региональных батальонов. Регулярно доставляют гуманитарную помощь для воинов и мирных жителей Донбасса, — сообщил атаман Оренбургского ВКО Владимир Романов.

Атаман отмечает, отношения поддержки и взаимопомощи у казаков Второго отдела сложились с 239-им казачьим танковым полком. В составе полка воюют и казаки их отдела.

По словам Владимира Романова, для обучения новым технологиям боевых действий казаков, убывающих в зону специальной военной операции, благодаря содействию Центрального военного округа — в Оренбурге, Бузулуке и Орске организованы три подготовительных центра.

— В условиях системной ротации личного состава сформированных добровольческих казачьих отрядов "Ермак" и "Форштадт", а также необходимости серьезной подготовки казаков и проведения боевого слаживания отрядов — поддержка Центрального военного округа Российской Федерации дорогого стоит, — сказал атаман Оренбургского войскового казачьего общества.

С начальником одного из учебных центров Минобороны РФ полковником Дмитрием Аксеновым Владимир Романов обсудил вопросы подготовки казаков к участию в СВО, а также взаимодействия казачьего войска с воинской частью в рамках допризывной и вневойсковой подготовки казаков.

За системную помощь в подготовке казаков-добровольцев к участию в СВО, проведении военно-полевых сборов, военно-патриотическом воспитании казачьей молодежи атаман Оренбургского ВКО наградил начальника учебного центра полковника Дмитрия Аксенова крестом 4 степени "За заслуги перед казачеством".

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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