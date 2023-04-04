Военкор Живов заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска начинают продвигаться в сторону Запорожья. На севере региона фронт стал более активным. Об этом заявил военный корреспондент Алексей Живов. Он подчеркнул, что российские солдаты готовы к наступлению противника.

"Снарядов у нас достаточно, самолётов достаточно, людей более чем достаточно. На всяких линиях обороны будем драться, бой покажет результат. Дерутся наши ребята хорошо", — указал военкор в эфире телеканала "Таврия".

По его мнению, ВСУ намерены начать своё наступление с Запорожского направления. Живов отметил, что в ближайшее время в регионе будет "очень горячо". Однако выстроенная линия обороны ВС РФ позволит достойно встретить боевиков, заявил он.

"Мы готовы их встречать в Херсонской, Запорожской областях", — подчеркнул военкор.

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