Украинские боевики столкнулись с неожиданной проблемой — им становится плохо после использования FPV-дронов.
Как пишет RT, бойцы 66-й механизированной бригады ВСУ, дислоцированные у Сватово, жалуются на неожиданные трудности, причиной которых стало использование скоростных беспилотников, управление которыми ведётся от первого лица. Некоторые операторы этих дронов, позже взятые в плен, рассказали о внезапном и стремительном ухудшении самочувствия после непрерывного управления дронами во время боя.
Операторы, вынужденные управлять дронами в FPV-очках, жаловались на проблемы с вестибулярным аппаратом и зрением, которые давали о себе знать после 30 минут работы с устройством. Украинские бойцы отмечали, что уже спустя 40-50 минут ежедневного управления беспилотниками они чувствовали тошноту, головную боль, дезориентацию в пространстве, впадая в предобморочное состояние.
Авторы добавляют, что необходимость находиться в FPV-очках является причиной дезориентации и приступов эпилепсии.
Украинские военнопленные отмечают, что даже несмотря на крепкое здоровье, после пилотирования FPV-дрона его оператор становится ни на что не пригоден не только в бою, но даже в бытовой плане.
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